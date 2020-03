Vacature

Vacature: Waterland Monnickendam BV

Wij zijn op zoek naar een nieuwe Collega voor de binnenschoonmaak van onze zeiljachten en appartementen

Onze schone boten en appartementen zijn echt ons visitekaartje. We hebben nu een 9,2 van Booking.com en daar zijn we heel trots op. We zoeken iemand die op maandag en vrijdag beschikbaar is en fit is. Het schoonmaakwerk is fysiek werk en sommige boten zijn van binnen best klein. Af en toe ben je oproepbaar voor een schoonmaakdienst in het weekend.

Waterland Monnickendam is een allround watersport bedrijf met twee jachthavens, jachtservice, zeiljachtverhuur en appartementenverhuur. Hiermee zijn wij het grootste nautisch dienstencentrum aan het IJsselmeer. Onze klanten komen uit binnen en buitenland en zijn waterliefhebbers. Ons bedrijf telt zo’n 16 medewerkers (full- & parttime) en is gevestigd op Jachthaven Waterland, Galgeriet 5 in Monnickendam.

Wat bieden wij?

• een marktconform salaris op basis van 10 uur per week

• een afwisselende functie met daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Geïnteresseerd?

Neem dan gerust contact met ons op voor informatie.

Direct solliciteren kan ook:

mail je motivatie met CV naar nienke@waterlandyacht.nl

of schrijf naar:

Waterland Monnickendam BV

t.a.v. Nienke Zetzema

Galgeriet 5a

1141 GA Monnickendam

Tel: 0299-652000

Sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden, solliciteren is mogelijk tot 31 maart.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.