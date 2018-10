Wooncentrum Veerman viert honderdjarig bestaan, met vierde generatie aan het roer

Van Thames en Sijmen tot Thoom en Sam

Toen Thames Veerman in 1918 begon met het handelen in meubilair, had hij nooit kunnen voorzien dat zijn bedrijf honderd jaar later nog steeds zou bestaan. En hoe. Van generatie op generatie. Inmiddels staat zijn achterkleinzoon Sam Veerman aan het roer van Wooncentrum Veerman, nadat hij het stokje tien jaar geleden overnam van zijn vader Thoom. Het is een unicum in het geschiedenisboek van de familie, die komend weekeinde met alle betrokkenen viert dat het bedrijf al een eeuw lang bestaat. ,,Iedereen is welkom.”

Een rustige woensdagmorgen aan de Julianaweg. Sam Veerman komt lachend aangelopen. Normaal gesproken draagt hij op werkdagen een net pak, maar vandaag wandelt hij in een stoffig zwart T-shirt door de zaak. De reden? ,,We zijn keihard aan het knallen om alles klaar te krijgen voor het Grand Gala van komend weekeinde”, verklaart de 32-jarige ondernemer. ,,Vorig jaar hadden we ongeveer drieduizend bezoekers in drie dagen. Echt waanzinnig. Dit keer proberen we het qua beleving weer te overtreffen, met mooie kortingen, proeverijen, muziek, auto’s, sieraden en kans op luxe prijzen. Het worden hopelijk weer drie gezellige dagen.”

Museum

In het kader van het honderdjarig bestaan hebben Veerman en consorten op de eerste etage een museumpje ingericht. Het ziet er fraai uit. ,,M’n vader heeft vrijwel alles bewaard”, vertelt Sam terwijl hij een oude foto afstoft. ,,We hebben zelfs het oprichtingsdocument uit oktober 1918 gevonden. Daarnaast hangen er afdrukken van oude spaarboekjes, orders uit de eerste jaren, aandelen, foto’s en ga zo maar door. Sommige dingen zijn echt onleesbaar door het handschrift uit die tijd. Maar dat maakt het des te specialer. Je proeft de historie.”

‘We willen altijd meedenken

met de klant; of het nu

om een luxe of

betaalbare inboedel gaat’

Sam is zelf nog druk bezig met het perfectioneren van het ‘Woonhuis van de Toekomst’. Dat wordt vrijdag geopend in de showroom van Wooncentrum Veerman, om klanten een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden die de Volendamse meubelzaak te bieden heeft. Al is de omschrijving ‘meubelzaak’ eigenlijk niet meer van toepassing, haast Sam zich te zeggen. ,,We zijn veel meer dan dat. Vandaar ook dat we dat Woonhuis van de Toekomst hebben gebouwd, samen met onze partners. We doen tegenwoordig namelijk heel veel dingen; van verbouwing en ontwerp tot het leveren van alles wat in een woonhuis is te vinden. We blijven een specialistische meubelzaak, maar die andere tak is in de loop der jaren heel sterk geworden.”

Drempel

Wooncentrum Veerman staat bekend als een bedrijf dat alleen luxe topmerken verkoopt, maar dat betekent niet dat Jan Modaal er niet terecht kan. Integendeel. Dat is namelijk juist iets waar Sam al jarenlang hard voor werkt. Hij wil voor een groot publiek bereikbaar zijn. ,,De positionering en kleur van een meubelstuk bepalen voor een groot deel de uitstraling van jouw woonhuis”, zegt de jonge Volendammer. ,,Daarin willen we altijd meedenken met de klant; of het nu om een luxe of betaalbare inboedel gaat. Bovendien is ons advies ook altijd vrijblijvend. Stel dat je ons plan niets vindt, dan krijg je achteraf geen rekening. Zo houden we onze drempel laag. Al zullen we uiteraard nooit een prijsvechter worden. Daar zijn we het bedrijf ook niet voor.”

Eigenaar

Ondertussen loopt vader Thoom langs. Hij geeft een begroetend knikje. De voormalige eigenaar is nog steeds bijna iedere dag in de zaak te vinden. Hij is al 45 jaar de spin in het web. Hij liet het bedrijf uitgroeien van een lokaal begrip tot een professionele regionale bekendheid. Tien jaar geleden verkocht hij al zijn aandelen aan Sam, die destijds pas 21 jaar was. ,,Ik heb ontzettend veel respect voor mijn vader. Hij speelt een grote rol in de honderd jaar die we bestaan.”

Sam timmert nu zelf aan de weg. ,,Het is niet zo dat ik hier van jongs af aan van droomde”, erkent de huidige eigenaar. ,,Ik werd een beetje voor het blok gezet tijdens mijn laatste stage bij een salesbedrijf. Ik studeerde commerciële economie en kreeg een erg leuke baan aangeboden met mooie doorgroeimogelijkheden. Toen dacht ik: als ik deze aanneem, kom ik waarschijnlijk nooit meer in een ondernemersrol bij Wooncentrum Veerman terecht.”

‘Ik heb ontzettend

veel respect voor mijn vader’

Dat zat hem niet lekker, en dus besloot hij met vader Thoom om de tafel te gaan. ,,We hebben samen besloten om mij hier een jaar lang te laten rondlopen, zonder vaste taak. In die periode mocht ik vooral ontdekken wat ik ervan vond en aanstippen wat volgens mij niet goed ging binnen het bedrijf. Dat vond ik ontzettend leuk. Nadien ben ik in een vaste functie gerold en niet veel later zaten we samen bij de notaris. Mijn vader is vrij zwartwit en zei: wil je het of niet? Nou, toen zijn we het ook maar meteen gaan regelen. Sindsdien ben ik volledig eigenaar.”

Crisis

Sam kende een turbulente start. Vrij snel na de overname volgde namelijk de financiële crisis. En die raakte ook Wooncentrum Veerman. ,,Ik kreeg er geen stress van, maar we moesten hier wel erg creatief zijn om de boel aan de gang te kunnen houden. In die periode hebben we extreem op de kosten gelet. Het sponsoren van lokale verenigingen en stichtingen staat bij ons altijd heel hoog in het vaandel en dat hebben we dan ook zo veel mogelijk in stand gehouden, maar verder waagden we geen grote gokken. We moesten met z’n allen doorbijten.”

In zo’n periode is een loyaal en vast team van levensbelang, zegt Sam. ,,Die mensen hebben een band met het bedrijf, snappen wat er wordt gevraagd en begrijpen dat het tijdens zo’n crisis iets soberder wordt, om er vervolgens sterker uit te komen. Helaas hebben we in die tijd ook afscheid moeten nemen van een aantal collega’s. Dat vond ik het allerergste van die hele crisis. Gelukkig hebben we een deel van die groep daarna weer in de armen kunnen sluiten.”

‘Ik kreeg er geen stress van,

maar we moesten hier wel erg

creatief zijn om de boel

aan de gang te kunnen houden’

In de laatste jaren van de crisis nam Wooncentrum Veerman wel een risico. Sam en consorten besloten de boel flink te verbouwen. ,,Zodat we er op het momentum zouden staan met een zaak die up-to-date en klaar voor de toekomst is. Dat was achteraf gezien een goede keuze.”

Zus Lisanne

Inmiddels draait het bedrijf beter dan ooit en maakt ook Sams zusje Lisanne deel uit van het twintigkoppige team van Wooncentrum Veerman. ,,Ze werkt hier nu twee jaar. We waren op zoek naar versterking in de verkoop en Lisanne had er talent voor. Het functioneert goed tussen ons, we kunnen prima met elkaar overweg. Desondanks weten we ook dat we dit bedrijf nooit samen gaan runnen. We vinden het te risicovol om dat als familieleden te doen.”

Met vader Thoom werkt hij ook nauw samen, maar uiteindelijk hakt de jongste Veerman de knopen door. ,,We kunnen harde woorden tegen elkaar uitspreken en het daar thuis niet meer over hebben. Dat is belangrijk in een zakelijke relatie”, weet Sam. ,,Op dit moment verzorgen we samen de inkoop en we bespreken ook regelmatig onze visie en toekomstplannen. Pa blijft meedraaien zolang hij dat wil. Hij is nu 59 jaar. En voorlopig zie ik hem nog niet thuis zitten…”