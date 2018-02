Veel belangstelling voor Duurzame Energiemarkt

In De Singel vond woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur een Duurzame Energiemarkt plaats. Er waren stands van een 14-tal bedrijven in Waterland die tijdens deze markt informatie verstrekten over hun producten.

De belangstelling was groot en de bezoekers konden met hun vragen terecht over belangrijke energiebesparende technieken en de kosten hiervan. Dat is een actueel onderwerp want met fossiel gas verwarmen wordt ouderwets.

Op de Duurzame Energiemarkt werd informatie verstrekt over het isoleren van woningen, de voordelen van een warmtepomp, E-scooters (zeer zuinig), WarmteScan voor isolatiegebreken, de mogelijkheden van subsidie en goedkope leningen en de extra zuinige circular Douche.