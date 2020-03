Kees Tuijp en Loege Schilder delen bruikbare tips en inzichten tijdens gezamenlijke presentatie

Verbeter je financiële toekomst

Veel mensen denken dat een goed pensioen, een financieel adviseur of een vermogensbeheerder niet voor hen zijn weggelegd. Dat dat soort zaken alleen van toepassing zijn op zeer vermogende mensen, die veel geld om handen hebben om te investeren. „Dat is een groot misverstand”, zegt Kees Tuijp, directeur van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs. „Wie veel geld heeft, hoeft zich eigenlijk relatief minder zorgen te maken over zijn of haar financiële toekomst. Voor hen zit dat meestal wel goed.” Loege Schilder, directeur van Care IS en Axento vermogensbeheer is het met Kees eens. „Juist voor mensen met een modaal inkomen, en zelfs voor hen die het wat minder breed hebben, is het verstandig om serieus te kijken naar hun financiële toekomst. Voor hen kan een financieel adviseur of een vermogensbeheerder een wereld van verschil maken.”

Door Leonie Veerman

Toch zien Kees Tuijp en Loege Schilder dat de meeste mensen zich over het algemeen niet zo bezig houden met hun financiële toekomst. Kees: „Wellicht omdat het soms best confronterend kan zijn, en best complex is. Of omdat ze er te makkelijk van uitgaan dat het allemaal wel goed zit.”

Speciaal voor deze doelgroep organiseren Axento vermogensbeheer en Molenaar & Zwarthoed Adviseurs op dinsdagavond 31 maart een gratis presentatie. In het kantoor van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs geven Loege Schilder en Kees Tuijp die avond bruikbare tips en waardevolle inzichten op het gebied van beleggen en pensioenen. Twee belangrijke manieren om aan een gezonde financiële toekomst te werken.

Er zijn best veel werknemers of zelfstandigen die weinig tot geen pensioen opbouwen. Werknemers die via hun werkgever wel pensioen opbouwen ontvangen ieder jaar hun UPO (Uniform Pensioenoverzicht) digitaal of per post. „Maar meestal belandt deze brief rechtstreeks in een administratiemap of schoenendoos”, zegt Kees. „Vaak zonder deze te lezen. Als ze de UPO wel lezen is deze vaak lastig te begrijpen.” De meeste mensen hebben volgens Kees maar weinig interesse in hun pensioenzaken. „Met name als ze nog jong zijn. Het wordt vaak gezien als een ‘ver van mijn bed show’.”

„Het gebeurt nog te vaak dat mensen pas 10 of 5 jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd bij Molenaar & Zwarthoed langskomen”, vertelt Kees. „Op die leeftijd begint het opeens dichterbij te komen en wil men meer inzicht verkrijgen in hoe het precies zit met hun pensioenregeling. Op dat moment kunnen we uiteraard een duidelijk inzicht verschaffen. Soms is het ook mogelijk om nog wat aanpassingen te treffen die de pensioenuitkering positief kunnen beïnvloeden. Maar om het echt goed te kunnen regelen moet je er eigenlijk veel eerder bij zijn.”

‘Helaas kom ik nog

steeds mensen tegen

die er blindelings

van uit gaan dat hun

pensioenuitkering 70%

van hun laatstverdiende

loon zal zijn,

maar tegenwoordig ligt

dat percentage vaak

een stuk lager’

Kees merkt op dat mensen ook geneigd zijn veel te makkelijk te denken over hun pensioenregeling. ,,Ze denken dat het allemaal wel voor ze geregeld wordt door hun werkgever of door het pensioenfonds. Ik blijf erop hameren dat je het heft echt in eigen handen moet nemen. Er zijn vele manieren waarop je invloed kunt uitoefenen op je pensioenregeling, dat geeft niet alleen rust, maar vaak ook het nodige voordeel.”

„Helaas kom ik nog steeds mensen tegen die er blindelings van uit gaan dat hun pensioenuitkering 70% van hun laatstverdiende loon zal zijn. Dat was misschien vroeger zo, maar tegenwoordig ligt dat percentage vaak een stuk lager. Er is veel veranderd in de pensioenwereld. Bovendien is de arbeidsmarkt niet meer te vergelijken met vroeger: 40 dienstjaren bij dezelfde werkgever? Dat komt bijna niet meer voor.” Kees wijst erop dat het regelmatig wisselen van werkgever, een grote invloed kan hebben op je pensioenopbouw. „En in sommige nieuwere sectoren zoals de ICT-wereld bieden werkgevers zelfs helemaal geen pensioenregeling meer aan. Werknemers zouden zich hier echt veel meer bewust van moeten zijn dan nu het geval is.”

Het gebrek aan interesse voor zaken als pensioenen en verzekeringen is volgens Kees mens eigen. „De menselijke psyche heeft moeite met ‘lange termijn denken’”, zegt hij stellig. Om dit te benadrukken verwijst Kees naar een bekende psychologische studie: The Stanford marshmallow experiment. In dit experiment plaatste de onderzoeker een spekje of iets anders lekkers op tafel voor een jong kind. Daarbij vertelde hij het kind dat hij de kamer even zou verlaten. Als het kind het spekje zou laten liggen zou het bij de terugkomst van de professor een tweede spekje krijgen. „Er waren maar weinig kinderen in staat om de directe verleiding te weerstaan”, vertelt Kees.

Een vergelijkbaar gebrek aan discipline en lange termijn denken ziet Kees terug bij de pensioenmaterie: „Het is nou eenmaal niet gemakkelijk om geld opzij te leggen voor de toekomst, als je het op dit moment al uit kan geven. Ik heb zelf ook vaak gesprekken met klanten die het lastig vinden om te investeren in een financieel adviseur. Dan vraag ik bijvoorbeeld of ze een abonnement hebben op een krant zoals de Telegraaf of de Volkskrant. Vaak is dat namelijk het geval. Maar daarvoor ben je toch al snel zo’n 300 euro per jaar kwijt. Die paar honderd euro belandden binnen de kortste keren in de papierbak. Terwijl een financieel adviseur je op de lange termijn juist geld kan opleveren.”

„Het is een kwestie van rationeel nadenken over je uitgaven en goed na te gaan waar je prioriteiten precies liggen”, zegt Kees. „Daar kan een financieel adviseur je erg goed bij helpen. Zo hoor ik geregeld van mensen die beweren dat ze geen geld over hebben om te investeren in hun toekomst. Dan vraag ik ze altijd: Heb je het nu niet óver, of heb je het er nu niet vóór over?”

Als directeur van Axento vermogensbeheer herkent Loege Schilder het beeld dat Kees Tuijp schetst direct. „Die menselijke neiging om nu voor de lusten te kiezen en pas later over mogelijke lasten na te denken zie ik overal om me heen. Er komen regelmatig mensen op mij af die vertellen dat ze over een aantal jaar willen beginnen met beleggen. Dan zeggen ze dat ze eerst nog even gaan verbouwen, en misschien nog een tweede of derde kindje erbij willen, maar ervan uitgaan dat ze daarna voldoende geld overhouden om mee te gaan beleggen.” Die denkwijze is volgens Loege erg begrijpelijk, maar rationeel gezien niet helemaal juist. „Des te later je begint met beleggen, des te minder het opbrengt.”

‘Voor ondernemers

en ZZP’ers

is een gebrek aan

lange-termijn denken

met betrekking tot

pensioen nog

veel gevaarlijker’

Dat werknemers zich maar met moeite kunnen interesseren in hun pensioenregeling is tot daar aan toe. „Voor ondernemers en ZZP’ers is een gebrek aan lange-termijn denken nog veel gevaarlijker”, aldus Loege. „Zonder pensioenregeling zijn zij zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van hun financiële buffer voor later. Als zij die verantwoordelijkheid zelf niet nemen, bouwen ze ook niets op. En vergis je niet, om op je oude dag nog jaren te kunnen rondkomen heb je al snel drie tot vierhonderdduizend euro nodig. Het is bijna onmogelijk om dit op korte termijn bij elkaar te sparen.” Juist voor deze doelgroep is het strategisch (laten) beleggen van hun vermogen volgens Loege een must.

„En let op”, voegt Kees Tuijp toe, „voor ondernemers en ZZP’ers is het extra verstandig om een financieel adviseur in de hand te nemen. Voor hen geldt er namelijk ook niet zoiets als een nabestaandenpensioen, dus is het belangrijk dat zij hun nabestaanden goed laten verzekeren.”

„Vooral nu de rente op spaarrekeningen zo laag staat is beleggen bijna noodzakelijk geworden”, zegt Loege. „En niet alleen voor ZZP’ers en ondernemers, maar voor iedereen. Daarmee wil ik trouwens niet zeggen dat mensen hun geld per se bij Axento zouden moeten onderbrengen. Het belangrijkste is dat je zorgt voor een hoger rendement op je geld. Dat is de eerste stap. Waar je dat doet is de tweede stap.”

Loege vervolgt: „Ik adviseer overigens wel om het beleggen aan een betrouwbare vermogensbeheerder over te laten. Dat is al mogelijk vanaf een paar duizend euro. Het kan erg leuk zijn om je geld zelf te beleggen, maar hier gaat veel tijd in zitten en bovendien gaat het geregeld mis. Zoals Kees en ik eerder ook al aangaven: het is erg lastig om rationele beslissingen te nemen. Dat geldt ook op de beurs”, zegt Loege.

„Ik zie vaak dat mensen enorm in de stress schieten als de waarde van hun aandelen omlaag gaat. Dan verkopen ze alles, in de hoop om hun aandelen later voor een lagere prijs terug te kopen. Maar voordat ze dan van de schrik zijn bekomen zijn hun aandelen vaak alweer meer waard dan toen ze hun aandelen van de hand deden.” Juist daar ligt volgens Loege de meerwaarde van een vermogensbeheerder. Die zorgt ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken over je vermogen, en dat je vermogen rationeel en strategisch belegd wordt.

Coronavirus en de beurs

De afgelopen tijd wordt het rationele vermogen en het langetermijn denken van beleggers enorm op de proef gesteld. Terwijl het Coronavirus zich de afgelopen week steeds verder verspreidde doken de beurskoersen diep in het rood. Loege blijft er opvallend kalm onder. „Een dergelijke dip op de beurs komt vaker voor. Sterker nog, je kunt alleen een hoger rendement halen als je ook bereid bent risico te lopen. Uiteindelijk komen de koersen er altijd weer bovenop en vaak wordt een dergelijke dip zelfs opgevolgd met een periode van sterke groei.”

Voor veel beleggers voelt het op dit moment echter alsof hun financiële toekomst in rook opgaat. „Die emotie snap ik, maar deze is niet rationeel. Als vermogensbeheerder heb ik het in dit soort tijden erg druk. Veel klanten bellen ons nu bezorgd op. Om te voorkomen dat ze uit emotie handelen. We leggen hen dan uit dat er op lange termijn geen reden is tot paniek. Daar zijn we tenslotte juist voor. ”

„Sterker nog”, voegt Loege toe, „dit is juist een goed moment om (meer) aandelen te kopen.”

Wees er (ruim) op tijd bij

De boodschap van Kees en Loege is duidelijk: investeren in de toekomst is op korte termijn misschien niet altijd makkelijk of leuk, je hebt er op lange termijn wel de meeste profijt van. Beide heren benadrukken daarbij met klem dat je nooit te jong bent om te starten met het bouwen aan je financiële toekomst. Loege: ,,Denk nou niet ‘dat komt later wel’, want des te langer je wacht, des te lastiger het wordt om nog voldoende vermogen op te bouwen. Ik zeg altijd: De beste dag om te starten was toen je geboren werd, de een-na-beste dag om te starten is vandaag."

Komt je pensioendatum dichterbij?

En vraag je jezelf af welke mogelijkheden en keuzes je nog hebt?

Of ligt je pensioendatum nog ver in de toekomst,

en krijg je graag wat meer inzicht in je Uniforme Pensioenoverzicht?

Liever niet doorwerken tot je 70e?

En vraag je jezelf af of eerder stoppen met werken ook voor jou een optie is?

Of maak je je zorgen over de invloed van belastingen en inflatie op je spaargeld?

En ben je benieuwd naar de mogelijkheden die een vermogensbeheerder kan bieden?

Dan is deze bijeenkomst voor jou interessant!

Meld je snel aan via: verbeterjefinancieletoekomst.nl

Informatieavond: Verbeter je financiële toekomst

Datum: Dinsdag 31 maart

Locatie: Molenaar & Zwarthoed adviseurs

Noordeinde 108, 1131 GE Volendam

Tijd: 19:30 uur, inloop 19:00

Entree: GRATIS

Onderwerp 1. Pensioenen

Kees Tuijp, directeur van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs

Onderwerp 2. Beleggen en vermogensbeheer

Loege Schilder, directeur Care IS & Axento vermogensbeheer

*Tijdens beide presentaties zullen veel praktische en bruikbare tips worden gedeeld en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.