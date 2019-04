Verregende Kinderrommelmarkt

In alle vroegte ging op Koningsdag de Kinderrommelmarkt van start achter “De Amvo” en in de Zeestraat. Mede door het regenachtige weer was het niet lang zoeken geblazen om een mooie standplaats uit te zoeken voor de verkoop van allerhande spulletjes. Het parkeerterrein was maar voor de helft bezet met verkoopstands.