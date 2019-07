Volendam presteert middelmatig met opwekken zonne-energie

De gemeente Edam-Volendam presteert middelmatig met het opwekken van zonne-energie. De meeste omringende gemeenten doen het een stuk beter. Ook het gemiddelde in Noord-Holland ligt hoger. Dat blijkt uit een rondgang van Energievergelijk.nl, die cijfers gebruikte uit de klimaatmonitor databank.

In heel 2018 werd er in Edam-Volendam 119 kWh aan zonne-stroom opgewekt per inwoner. In de provincie Noord-Holland ligt het gemiddelde op 124 kWh per inwoner. In de rest van Nederland ligt dit gemiddelde nog een stuk hoger, namelijk 186 kWh in 2018. Ter vergelijking: een doorsnee huishouden verbruikt op jaarbasis zo’n 3.500 kWh.

Omringende gemeenten

Van alle omringende gemeenten doet alleen Purmerend het iets minder dan Edam-Volendam. De andere gemeenten scoren juist beduidend beter:

1. Koggeland: 266 kWh

2. Beemster: 221 kWh

3. Waterland: 139 kWh

4. Edam-Volendam: 119 kWh

5. Purmerend: 117 kWh

In de gemeente Koggeland is zelfs 14,7 procent van de woningen voorzien van één of meerdere zonnepanelen.

Groei

Het aandeel zonne-energie in Edam-Volendam is overigens wel fors gestegen tussen 2017 en 2018. De gemeente noteert een groei van 48 procent in opwekcapaciteit. Dat is relatief veel. Er zijn dan ook heel wat zonnepanelen bijgekomen op de daken van woningen. Het percentage huizen met geregisterde PV-panelen steeg van 5,3 procent in 2017 naar 7,7 procent in 2018.

Energierekening

Wie zonnepanelen op het dak heeft doet er verstandig aan energieleveranciers te vergelijken. Dat komt omdat niet ieder energiebedrijf hetzelfde bedrag vergoed voor terug geleverde stroom.

Overstappen van aanbieder kan resulteren in een forse besparing, soms tot wel honderden euro’s per jaar.