Vervoersbedrijf EBS trekt boetekleed aan en betreurt overlast door inzet elektrische bussen

‘We willen de reizigers danken voor het getoonde geduld’

Wie de laatste maanden van Edam of Volendam naar Amsterdam is gereisd, kon er moeilijk omheen. Er hebben nogal wat nieuwe elektrische bussen van vervoersbedrijf EBS langs de kant gestaan van dit traject. Verder klaagden reizigers over een onvoldoende werking van de verwarmingsinstallatie in de nieuwe voertuigen. Omdat de elektrische bussen alleen op lijn 316 worden ingezet, is steeds een vaste groep reizigers de dupe van bovengenoemde problemen. EBS verklaart dat het de overlast van reizigers betreurt.

Afgelopen zomer zijn de eerste elektrische bussen van EBS gaan rijden in regio Waterland. In Volendam is er inmiddels heel wat commotie ontstaan rond de situatie met deze rijtuigen. Wat is op dit moment de stand van zaken en hoe gaat het verder met de elektrische bussen?

EBS-woordvoerder Jasper Vermeer reageert: ,,Met het laten rijden van de eerste toestellen is een opstartfase ingezet voor het inpassen van elektrische bussen. Hierbij viel er weleens een rit uit. We hadden namelijk te kampen met wat ‘kinderziektes’. Na deze beginperiode is het vrij goed gegaan met deze bussen.”

Officiële start

Daarom is in oktober het startschot gegeven voor de volledige inzet van elektrische voertuigen op lijn 316 die voert van Edam naar Amsterdam. Daarmee werd volgens het vervoersbedrijf begonnen met de ‘normale fase’ bij de ingebruikname van de nieuwe toestellen.

Kort daarna ontstonden er aanzienlijke problemen. ,,In november en december ging het mis met de laadpalen op Edam busstation”, vertelt Vermeer. ,,Het systeem dat de toestellen van elektriciteit voorziet, ging kapot. Normaal gesproken hebben we aan twee laadpalen genoeg en daarbij hebben we nog een reserveapparaat. We hadden de pech dat op een bepaald moment alle drie de laadsystemen niet meer functioneerden. Hierdoor vielen er te veel bussen uit, met alle overlast voor de reizigers van dien.”

Vaste groep reizigers

Verder zegt de woordvoerder van EBS het te betreuren dat er door de inzet van nieuwe rijtuigen steeds een vaste groep reizigers werd getroffen. ,,Doorgaans als er nieuwe bussen gaan rijden, worden de opstartproblemen over alle reizigers verdeeld. Dit omdat die toestellen dan meestal op alle lijnen worden gebruikt. Het kan dan weleens gebeuren dat er een rit uitvalt, wat helaas altijd mogelijk is. Het wordt pas echt vervelend als de problemen zich steeds bij een vaste groep reizigers voordoen. Dan worden er letterlijk mensen in de kou gezet. Dat is daadwerkelijk gebeurd en wij als EBS betreuren dat zeer.”

Voertuigen gestrand

Dan blijft nog de vraag onbeantwoord hoe er vanwege de situatie met de laadpalen bussen hebben kunnen stranden langs de kant van de weg. Een EBS-chauffeur legt uit: ,,De elektrische voertuigen hebben voldoende energie om het traject Edam-Amsterdam retour te kunnen rijden. Op het moment dat de laadpalen haperden, zijn er uit nood toch chauffeurs gaan rijden. Deze mensen kwamen vervolgens vast te staan in Broek in Waterland.” Deze bussen moesten vervolgens worden opgehaald met een takelwagen om daarna weer aan het stroom te worden gezet.

Huidige situatie

Volgens woordvoerder Vermeer is EBS niet over een nacht ijs gegaan bij de inzet van de nieuwe toestellen. ,,De laadpalen functioneerden op andere plekken al prima. Zo maakt bijvoorbeeld ook Connexxion op Schiphol gebruik van hetzelfde materiaal als EBS. We hadden daarom niet zoveel tegenslag als nu verwacht bij de inzet van ons soortgelijke systeem.”

De EBS-woordvoerder verklaart dat na een turbulente opstartfase inmiddels 95% van de elektrische bussen weer volgens dienstregeling rijdt. Voor de overige 5% van de ritten wordt er ter vervanging gebruik gemaakt van de traditionele dieselbussen. Volgens Vermeer staan deze percentages voor een ‘normale’ situatie, omdat materiaalpech nooit helemaal uit te sluiten valt. Dit geldt uiteraard ook voor de toestellen die gebruikmaken van diesel als brandstof.

Koude bussen

Een ander punt van ergernis waarover veel klachten zijn gerapporteerd door de reizigers, heeft te maken met het verwarmingssysteem in de elektrische bussen. Volgens veel mensen die gebruikmaken van lijn 316 is de temperatuur in de toestellen niet op orde. Er wordt gemeld dat het met name in de huidige winterse periode te koud is in de voertuigen.

,,De bussen zijn uitgerust met een standaard temperatuurinstelling. Er is gebleken dat de toestellen niet genoeg opwarmen als we gebruikmaken van deze ingebouwde afstelling. Daarom werkt de leverancier van de bussen, VDL Bus & Coach, er op dit moment hard aan om het euvel te verhelpen.” Op welke termijn de problemen met het verwarmingssysteem volledig verholpen zijn, is nog onduidelijk.

Dank

EBS zegt het heel vervelend te vinden dat busreizigers overlast hebben ondervonden tijdens de opstartfase van de elektrische bussen. ,,We hebben alle klachten die zijn binnengekomen bij de klantenservice ter harte genomen. Bij dezen willen wij de reizigers die gebruikmaken van lijn 316 bedanken voor het getoonde geduld.”