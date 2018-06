Witkar autodelen nu ook in Edam-Volendam

Gemak dient de mens. Jezelf met een deelauto van A naar B verplaatsen, het kan al in grote steden en vanaf volgende week woensdag ook in Edam-Volendam. Enkele BV-ers maken dan bij de feestelijke opening, verricht door initiator en KAV Autoverhuur-oprichter Hemmie Kerklingh alsmede de wethouders Hans Schütt en Wim Runderkamp, de eerste ritjes.

Als ‘welkomstcadeau’ kunnen nieuwe klanten tijdens de opening van Witkar in Volendam in Hotel Spaander zich gratis registreren voor het gebruik van Witkar. Afgezien daarvan kan men zich ook inschrijven via de website of via de app ‘Witkar’, die gratis te downloaden is.

‘Van A naar B

in vijf minuten kost je

€ 1,50, niets meer’

Er worden gefaseerd tientallen voertuigen ingezet in Edam-Volendam. Witkar is een deelauto-model en na de eenmalige online inschrijving biedt het de mogelijkheid om direct te rijden, dag en nacht, zeven dagen per week. In de slimme Witkar-app kan men zien welke Witkar-auto’s in de buurt staan. ,,Je stapt in, de sleutels liggen in het dashboard-kastje, je rijdt weg en parkeert waar je wilt, in een witkar-zone uiteraard. Sleutels terug op z’n plek, je stapt uit en je logt uit via je app, zodat de auto wordt vergrendeld”, legt Kerklingh simpel uit. De gereden kilometers worden door de in de auto aanwezige software bijgehouden.

Er is een tankpas in de auto’s aanwezig waarmee op kosten van Witkar getankt kan worden. De auto kan na gebruik op een andere plek, binnen de Witkar-zones, worden achtergelaten, het zogenaamde ‘Free Floating’.

In de steden Groningen, Rotterdam en nu ook in Edam-Volendam kan men gratis straatparkeren. Alle IKEA-vestigingen en vele andere zones zijn Witkar zones, zie hiervoor www.witkar.nl of de app.

Witkar heeft geen maandelijkse kosten, geen eigen risico en is inclusief brandstof en inclusief BTW. Rijden kost een halve cent per seconde. Voor korte tripjes, bijvoorbeeld van het Marinapark naar Spaander, vijf minuten dus, betaalt men € 1,50. Voor langere ritten betaalt men maximaal 3 uur. Na 3 uur is het maximum bedrag € 54,-. De klant kan de Witkar dan 24 uur gebruiken. Dit is inclusief 150 kilometer.

Hemmie Kerklingh over het autodelen: ,,Met Witkar bieden wij 24/7 de gebruiker de meest eerlijke en vrije mobiliteits-oplossing en de meest flexibele aanvulling op de eigen fiets en het OV. Witkar vervangt de tweede of eerste eigen auto. Dit zogeheten ‘one way rental-product’ is steady aan het groeien. In Rotterdam wordt-ie voor alle kleine stukjes gepakt en zijn er heel veel ritjes van een euro. We zijn momenteel ook met andere steden in gesprek”, vervolgt de 71-jarige Kerklingh, die een halve eeuw geleden met zijn broer op de Amsterdamse Lindenstraat begon met het verhuren van lelijke eendjes. Naderhand was hij jarenlang branchevoorzitter van de Bovag.