Zandhopen op het Amvo-parkeerterrein

De Nivo-fotograaf werd door een automobilist, die ’s avonds zijn auto parkeert op het terrein achter “De Amvo”, erop geattendeerd eens een stukje te schrijven over de twee grote hopen zand die hier al lange tijd liggen. Ze bedekken een hele strook met parkeervakken.

“Het bestraten van het Europaplein en de Zeestraat is al enkele weken afgerond. Dit zand is er blijven liggen achter de hekken die er om heen staan. Het wordt hoog tijd dat deze zandhopen weg gehaald worden, want het toeristenseizoen is ook al begonnen”, verzuchtte de man.

Er werden maandag wel leidingen aangelegd in de Zeestraat, maar stratenmakers waren er niet meer te bekennen. Naar verwachting zal het niet lang meer duren dat het zand afgevoerd wordt. Dan is er weer extra parkeergelegenheid in de Oude Kom.