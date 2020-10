Beleggingscolumn

Zijn de winnaars van gisteren ook de winnaars van morgen?

Amerikaanse technologie-aandelen zijn in 2020 sterk gestegen. Ondanks de coronacrisis zijn de koersen van aandelen als Paypal (+59%), Netflix (+47%), Apple (+40%) en Microsoft (+27%) flink opgelopen. In deze column bespreek ik wat de reden is achter de stijging en wat de risico’s zijn als je nu nog in deze aandelen wilt beleggen.

Vanwaar die sterke stijgingen?

Door de lockdowns in verschillende delen van de wereld brengen we meer tijd thuis door. Daar profiteert een bedrijf als Netflix natuurlijk van. Ook bedrijven als Thuisbezorgd.nl en Paypal (verzorgd online betalingen) hebben hun omzet flink zien stijgen. Hierdoor zijn de aandelen van deze bedrijven een populaire belegging geworden in 2020. Verder werken veel mensen door de coronacrisis thuis. Dit is natuurlijk gunstig geweest voor bedrijven als Apple en Microsoft.

Is er sprake van een bubbel?

De afgelopen weken is het koersverloop van techaandelen erg grillig. Koersbewegingen van 5% per dag zijn geen uitzondering meer. Veel beleggers twijfelen dan ook of de koersen van technologie-aandelen niet veel te hard zijn gestegen. De verhouding tussen de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen is namelijk ook verslechterd. Deze verhouding was op 1 januari 2020 nog 20 en staat nu op 28. Dit betekent dat de koersen dit jaar procentueel sterker zijn gestegen dan de winst van deze bedrijven. Van een bubbel is volgens de theorie echter geen sprake. Dan zou de koers/winst verhouding minimaal 45 moeten zijn.

Wat te doen als belegger?

Als we één ding zeker weten, is dat beurskoersen niet te voorspellen zijn. Of het nu slim is om techaandelen te kopen (of te verkopen), is moeilijk in te schatten. Als er opnieuw lockdowns komen en mensen ook in de toekomst meer blijven thuiswerken, kunnen de koersen van technologie-aandelen misschien verder stijgen. Aan de andere kant is de waardering verslechterd en kan een vaccin tegen het coronavirus juist een boost geven aan andere sectoren die erg zijn getroffen door de pandemie. Bedenk daarnaast dat de technologiesector door de stijging van afgelopen maanden in een standaard wereldwijd aandelenmandje al voor 22% vertegenwoordigd is. Wie dus wereldwijd gespreid belegt in alle 11 sectoren, zit dus al relatief veel belegd in technologie-aandelen.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

