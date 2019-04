Zo houd je inbrekers op afstand

Elke 10 minuten wordt er in Nederland een inbraak gepleegd. Daarom is het ook zo belangrijk om een inboedelverzekering af te sluiten. Wil je inbrekers op afstand houden? Met deze tips is dat een makkie.

4 eenvoudige tips om inbraak te voorkomen

1. Zorg voor een goed slot op de achterdeur

Op het slot van de voordeur besparen de meeste mensen niet, maar wél op het slot van de achterdeur. Inbrekers hebben vaak minder dan 3 minuten nodig om via deze deur binnen te komen. Je kunt daar een stokje voor steken door de deur te beveiligen met anti-cilindertrekbeslag, een anti-inbraakstrip en dievenklauwen. Kleine moeite, groot plezier.

2. Koop buitenverlichting met een bewegingssensor

Inbrekers houden er niet van om in de spotlights te staan. Dat is een hele goede reden om in buitenverlichting te investeren. Buitenverlichting met een bewegingssensor is de beste keus. Een lamp die ineens aanspringt, trekt namelijk de aandacht van jou en van je buren. Hang de verlichting niet te laag, anders is het voor inbrekers een eitje om de lamp uit te schakelen.

3. Vraag de buren een oogje in het zeil te houden

Goede buren zijn van onschatbare waarde. Zeker als het gaat om inbrekers op afstand houden. Hoe groter de sociale controle in jouw wijk is, hoe kleiner de kans dat er ingebroken wordt. Vraag aan je buren of ze een oogje in het zeil willen houden als je niet thuis bent en maak eventueel een WhatsApp-buurtpreventiegroep aan. Zo kun je samen inbraak voorkomen.

4. Laat geen spullen in de tuin slingeren

Als inbrekers een ladder, kruiwagen of gereedschap in de tuin of schuur zien liggen, is het bingo. Met een ladder kunnen ze makkelijker je huis binnenkomen, met gereedschap kunnen ze de deur forceren en met een kruiwagen kunnen ze de gestolen spullen naar hun auto vervoeren. Vergeet daarom niet je tuin goed op te ruimen en de schuurdeur altijd op slot te doen.

Heb jij al een inboedelverzekering?

Inbrekers blijven zich ontwikkelen en komen steeds met slimmere trucs om een huis binnen te komen. Daar is helaas niets aan te doen. Gelukkig heb je wel invloed op de inboedelverzekering die je kiest. Hiermee kun je de spullen in je huis goed verzekeren tegen schade door brand, water, inbraak en storm. Ben je toe aan een nieuwe verzekering? Kijk dan eerst naar de inboedelverzekering van InShared. Hier kun je vrijblijvend de premie berekenen.