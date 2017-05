3e Havenloop Volendam weer groot succes



Afgelopen zondag hadden zich in de verschillende leeftijdscategorien een dikke 800 atleten aangemeld voor de alweer 3e Havenloop Volendam. Het was prachtig weer, goed om te lopen en zeker om te kijken en met name tijdens j de jeugdwedstrijden was het bijzonder druk langs de kant. Vele (groot)ouders stonden vol trots te kijken naar de verrichtingen van hun (klein)kinderen.

De dag begon om 09.30 uur met een 500 meterloop voor de echt jonge kinderen en in rap tempo werden de groepen om het kwartier weggeschoten. De start van de 5 en 10km mannen en vrouwen was om 10.30 en om 11.45 was iedereen weer binnen.

Na de allerkleinsten viel om 10.05 uur het startschot voor de meisjes en jongens groepen 7 en 8. Vele ouders waren reeds richting huis gekeerd en ook de activiteiten op het Europlein van sportschool Body Results waren ten einde gekomen.

Ondanks het mooie weer was er op dat moment dus weinig publieke belangstelling maar dat mocht de pret niet drukken voor de atleten die er zin in hadden.

Bij de 5 km was het Muhyadiin Abuukar Amed die met grote voorsprong wist te winnen en Celine was het eerste bij de dames. De 10 km heren werd gewonnen door Ton Koning en bij de dames was Truus Piels de snelst.