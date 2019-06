40 Deelnemers aan Midzomernachtloop

Vrijdag vond de Coast to Coast Midzomernachtloop plaats van ’n Loopie. Om 20.30 uur vertrokken 40 wandelaars met de bus vanaf Opperdam naar Wijk aan Zee, waar de start van deze 50 km lange loop op de dag van de kortste nacht plaatsvond om 21.30 uur.

Via het strand en de duinen van Wijk aan Zee werd gelopen via Heemskerk, Assendelft, Wormer, Jisp, Neck, Purmerend, Z.O. Beemster, Kwadijk en Edam naar Volendam waar bij Restaurant van den Hogen aan de Haven het eindpunt was. Onderweg waren er drie ruststops met eten en drinken.

Het was afzien geblazen voor de lopers want om 02.45 uur begon het te regenen en vanaf 03.15 uur te plenzen. De wandelaars, die uit alle kommen van onze gemeente kwamen, wisten drijfnat uiteindelijk zo’n 55 km uit te lopen, want onderweg werd een stuk mis gelopen. Ondanks de regen was het toch een geslaagd wandelevenement.