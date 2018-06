Barry van Langen winnaar Dijk-tot-Damloop

De twaalfde editie van de Dijk-tot-Damloop is gewonnen door Barry van Langen (33:01) en bij de dames de uit Sydney afkomstige Jasmine Sargeant (38:25). Op de 10-kilometer, die door een miscommunicatie uiteindelijk om en nabij de 9,5 km was, waren beiden een klasse apart. Arjan Feenstra (33:34) en Maurice Niessen (33:41) werden respectievelijk tweede en derde. Snelste AV Edammer, op de vierde plaats, was de vooraf als gedoodverfde favoriet bestempelde Joost Zaunbrecher. Bij de dames liepen Annemiek Bot en Melanie Lautenschütz naar een keurige podiumplaats.