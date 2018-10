Body Results Vestingloop een groot succes

Afgelopen zondag werd op en rondom de Vesting in Edam de Body Results Vestingloop gelopen. Onder prachtige weersomstandigheden liepen bijna 200 deelnemers mee. Het was een gezellige en sportieve ochtend.

Er werden wedstrijden gelopen op verschillende afstanden, zo was er een 1 km, 2.2 km, 3 km en de hoofdafstand van 10 km. Op de laatst genoemde afstand liepen ook ‘de Meeuwen’ mee.

Winnaar werd Thijs Mossel in 35.32 gevolgd door Sander Groot en Joost Zaunbrecher. Bij de dames finishte Regina Veerman als eerste in een keurige eindtijd: 42.06.