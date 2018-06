Bouw nieuwe kleedkamers RKAV

Vorige week is gestart met de nieuwbouw van kleedkamers aan het complex van de RKAV Volendam. Aan de voorkant komen er nieuwe kleedkamers bij met een terras erboven, vanwaar men de wedstrijden op het hoofdveld kan bekijken.

Het uitgraven van de grond voor de aanleg van de fundering was afgelopen weekend reeds afgerond. Via de hoofdingang zijn de kantine en kleedkamer van de RKAV tijdelijk niet te bereiken. Dit is nu aan de achterkant via de trap en zijdeur. De uitbreiding wordt gerealiseerd door Van Dijk Bouw. In een hoog tempo wordt de verbouwing uitgevoerd zodat nog voor het nieuwe voetbalseizoen begint de nieuwe kleedkamers in gebruik genomen kunnen worden. Er was een nijpend tekort aan ruimte zodat het RKAV-bestuur genoodzaakt is deze uitbreiding te realiseren.