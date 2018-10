Bridge Kroegentocht met liefst 170 deelnemers

Afgelopen zaterdag hield de bridgevereniging Gevangenpoort voor de 5e keer haar jaarlijkse kroegentocht in Volendam onder de naam “De drive op de Dijk”. Onder prachtige weersomstandigheden speelden circa 170 deelnemers in 9 horecazaken op de dijk om de prijzen en de eeuwige roem.

Bridgers uit de regio maar ook van verder weg genoten van de gezellige drukte op de wereldberoemde dijk, het fraaie uitzicht over de haven en ontspannen bridgen hebben deze dag compleet gemaakt. De deelnemers kwamen uit het hele land vandaan. De inschrijving was om 09.45 uur in “De Amvo” en daarna werd vanaf 10.30 tot 17.00 uur in de kroegen bridge gespeeld.