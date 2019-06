In tegenstelling tot wat in de Nivo is gecommuniceerd (16.00 uur), wordt de cruciale nacompetitiewedstrijd van de Zaterdag-1 van RKAV Volendam zaterdag gewoon om 14.30 uur gespeeld. De thuisclub, dat dinsdag de heenwedstrijd met 2-1 verloor, wilde de return op een later tijdstip spelen, maar daar wilde Sparta niet aan meewerken.