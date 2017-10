Dion Deen de mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond in een regenachtig Kras-stadion was de 8-jarige Dion Deen, die woont in Purmerend, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. Zijn ouders Marcel en Karin Deen, broer Jaimy en oma Lenie waren ook in het voetbalstadion pre-sent om FC Volendam aan te moedigen.

Samen met scheidsrechter Dieperink liep de mascotte het veld op, waarbij hij de wedstrijdbal oppakte en meehielp met de toss. Na de wedstrijd huldigde hij de Man of the Match en dat was Gijs Smal. Die kreeg een kadobon van Café De Dijk en een bos bloemen van Bloemenweelde aangereikt. Dion Deen voetbalt bij de Wherevogels. Zijn favoriete speler bij FC Volendam is doelman Hobie Verhulst en Ronaldo vindt hij de beste voetballer ter wereld.