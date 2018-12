De laatste finale in De Seinpaal

GAME – SET – MATCH

Het einde is in zicht. Na 46 grootse jaren wordt sporthal De Seinpaal binnenkort vervangen voor een nieuwe hal. Het is een plek waar veel sportverenigingen in Volendam zijn geboren en waar grote successen zijn geboekt.

Om dit tijdperk te vieren en waardig af te sluiten, wordt er op zaterdag 12 januari 2019 een afscheidsfeest georganiseerd in De Seinpaal. Hierbij krijgt iedereen, maar ook zeker de oudere sporters, de gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en een groot muzikaal feest te vieren.

Voor deze avond zijn twee bands bereid gevonden belangeloos een optreden te verzorgen. Zo zal het Filantropisch Orkest zijn beste nummers van zijn laatste concertreeks nogmaals spelen, terwijl de Flegmatieke Zonderlingen komen laten zien hoe zij een topfeest kunnen maken.

De prijs van de kaartjes voor het afscheidsfeest bedraagt 25 euro per stuk. Deze zijn te verkrijgen bij Jan (Cas) Sombroek, Sporthal Opperdam (vanaf 13 uur), Cafetaria Arnold, FC Volendam en Telecombinatie Volendam in de Stient. De netto-opbrengst van de kaartverkoop wordt geschonken aan Stichting CarMar. Deze stichting richt zich op het creëren van een thuis voor visuele en verstandelijk beperkte mensen.

Voor sporthal De Seinpaal staat de allerlaatste finale op het programma. Nog één keer een volgepakt huis. Nog één keer feest. Nog één keer De Seinpaal.