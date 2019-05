Geslaagd 4-tegen-4 toernooi van Kidsclub

Door de Kidsclub van FC Volendam werd afgelopen donderdag het jaarlijkse 4-tegen-4 toernooi georganiseerd op het Cruyff Court in het Siem Lutpark. Er was weer veel animo voor.

Bij de jongens waren er twee poules met groep 5 en groep 6 en hier hadden zich 13 teams voor opgegeven. Bij de meiden groep 5 waren er vier ploegen. Hoewel er regen voorspeld was, ging het toernooi toch door. Gelukkig viel het weer erg mee.



Bij de jongens werd bij groep 6 de Blokwhere winnaar en bij de meiden de Nicolaasschool. In groep 5 jongens was de Nicolaasschool winnaar. Dean Biswana was de beste speler en Fleur Jonk de beste speelster.