Grootscheepse verbouwing van zwembad De Waterdam

In eigen beheer ondergaat zwembad De Waterdam momenteel een grootscheepse verbouwing. Er is een zeer strak schema, want als de schoolvakanties afgelopen zijn moet het zwembad weer open voor het leszwemmen. Op 1 juni is de verbouwing van start gegaan.

Er is in de afgelopen 2,5 maand al veel gerealiseerd. Zo zijn alle drie de zwembassins opnieuw betegeld en dit ziet er prachtig mooi uit. Binnenkort kunnen de zwembaden weer met water gevuld worden. Het schilderwerk wordt nu uitgevoerd en de laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe entree van De Waterdam, de kleed- en doucheruimtes en het horecagedeelte. Ernaast komt een speciale ruimte waar zwemtrainingen gegeven kunnen worden. Er moet nog behoorlijk wat werk verricht worden, maar alles loopt prima op schema en voor de deadline (met kermis) komt deze grote verbouwing gereed. Dan is zwembad De Waterdam weer helemaal up-to-date.