Handballers ‘beginnen’ met winst

Na maanden van gedwongen rust door de coronamaatregelen (de laatste wedstrijd werd gespeeld op 26 september vorig jaar) was zondag de herstart van de handbalmannen. In de wedstrijd tegen Hurry Up begon Volendam wat rommelig en was Hurry Up, door het spelen van wat oefenwedstrijden, beter op elkaar ingespeeld dan de thuisclub.

Het waren de bezoekers die steeds een kleine voorsprong behielden, tot Volendam bij 12-11 het heft in handen nam. Bij de rust leidde Volendam met 15-12 en uiteindelijk werd een mooie 28-24 zege behaald, waardoor Volendam gelijk de koppositie in deze rare competitie overneemt. Het was een wedstrijd uiteraard zonder publiek, maar via de livestream was deze en zijn ook de volgende wedstrijden goed te volgen.