Handballers Volendam toch naar finale

Waar de dames van Volendam zonder te spelen naar de Eredivisie promoveerden moesten de mannen “nog even” aan de bak tegen Aalsmeer. Er moest gewonnen worden om de “Best of Three” te mogen spelen, in dat geval ook tegen Aalsmeer.

De doelpunten waren schaars in de beginfase want na 25 minuten stond het pas 7-7. In de slotfase van de eerste helft was het Volendam dat afstand nam en na een 11-7 ruststand werd het zelfs 15-9 door een doelpunt van doelman Schellekens.

De wedstrijd was echter nog niet gespeeld en Aalsmeer knokte zich terug tot 19-17 maar Volendam gaf niets meer weg en won met 24-21. Zaterdag of zondag wordt de eerste wedstrijd gespeeld uit in Aalsmeer.