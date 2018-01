Heron Auto en FC Volendam ondertekenen topsponsorcontract

Vrijdag voor aanvang van de wedstrijd FC Volendam-FC Oss werd in de bestuurskamer van het Kras-stadion een topsponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam en Heron Auto. Namens FC Volendam werd het contract ondertekend door Klaas Schilder en Martijn Molleman en Danny Koster namens Heron Auto.

Het contract heeft een looptijd tot medio 2020. Heron Auto is autosponsor bij FC Volendam en levert de leaseauto’s aan diverse selectiespelers en stafleden van FC Volendam. Verder heeft Heron Auto business-seats en boarding in het stadion. Danny Koster was zeer verheugd dat het 3-jarig contract met de FC Volendam werd getekend. Hij kreeg van Martijn Molleman en Klaas Schilder een ingelijste oorkonde die een ereplaats zal krijgen in het kantoor van Heron Auto.