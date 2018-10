Job Kwakman mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was de 9-jarige Job Kwakman, die woont op de Mgr. C. Veermanlaan 71 de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Almere City. Zijn ouders Jan en Tiny Kwakman waren ook in het Kras-stadion present. Samen met arbiter Van den Kerkhof liep Job het veld op en pakte de wedstrijdbal mee vanaf de staander.

Daarna hielp hij mee met de toss. Het werd voor de mascotte een mooie voetbalavond want FC Volendam speelde 2-2 gelijk tegen de koploper. Na afloop huldigde hij de Man of the Match en dat was verdediger Mohamed Betti. Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde in een Kras-Recycling flowerbag en een dinerbon van Café De Dijk werd aan Betti gegeven.