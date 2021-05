Kaars doet het weer voor FC

Door met 0-1 te winnen bij Jong PSV, boekte FC Volendam de vierde overwinning in de laatste vijf competitiewedstrijden. Martijn Kaars, de laatste weken zeer trefzeker, werd matchwinnaar op De Herdgang: 0-1. Door de zege klimt de ploeg van trainer Wim Jonk een plaats en staat, met woensdag de laatste speelronde, zesde. En die nummer zes treft volgend weekeinde de nummer vijf in de eerste ronde van de play-offs.

Door Eddy Veerman

Voor Jonk is het al weken puzzelen en dat gold ook voor de ontmoeting in Brabant. Het gehele middenveld, zowel Franco Antonucci, Alex Plat als Samir Ben Salam, was vanwege corona (nog niet de vereiste waarden) niet inzetbaar. Calvin Twigt begon daarom weer in de basis. Achterin nam Brian Plat de plaats in van Marco Tol, Micky van de Ven keerde terug in het centrum en Dean James speelde als linksback.

Jonk wil graag zoveel mogelijk spelers speelminuten geven in de laatste twee speelrondes en bestempelde beide duels tegen Jong-teams als zeer belangrijk. ,,Eigenlijk beginnen de play-offs in deze wedstrijd tegen Jong PSV. In korte tijd speel je een aantal wedstrijden achter elkaar en om echt mee te strijden om promotie moet je in de flow zien te komen. En daarbij hebben we straks iedereen nodig.”

In de eerste helft was het weinig enerverend. De thuisclub werd via Nigel Thomas dreigend, maar Nordin Bakker liet zich niet passeren. Volendam stelde daar enkele doelpogingen tegenover, maar miste precisie én geluk. Bij de inzetten van Kaars en Derry-John Murkin zat er een Eindhovenaar tussen.

Na rust bracht Jonk opnieuw een debutant binnen de lijnen, in de persoon van Joey Antonioli, de zeventienjarige middenvelder die afgelopen zomer doorschoof naar Jong Volendam. De bezoekers kregen enkele tegenstoten van Jong PSV te verduren, maar doelman Nordin Bakker toonde zich onpasseerbaar met een aantal reddingen, onder meer bij de kansen van Bakayoko en Vos.

Marco Plat loste Brian Plat ondertussen af en ook Volendam klopte enkele keren op de deur. Een kwartier voor het einde viel de 0-1. Calvin Twigt bewaarde uitstekend het overzicht en in plaats van zelf van afstand uit te halen, passte hij de bal richting Kaars, die randje zestien opendraaide en koeltjes uithaalde. Zijn vijfde doelpunt in de laatste vier wedstrijden. In de slotfase dook Bakayoko nog één keer voor Bakker op, maar opnieuw wilde de doelman van geen wijken weten.