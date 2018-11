Mercuur Bouw Gymtoernooi succesvol verlopen

Op zondag 11 november streden 100 recreanten van turnvereniging St. Mauritius om de felbegeerde trofee van het jaarlijks terugkerende Mercuur Bouw Toernooi. Dit jaar alweer de 39e editie. Ook dit keer had de organisatie weer een aantal uitdagende gymopdrachten klaar staan in sporthal Opperdam. Alle kinderen hebben de oefeningen tijdens de gymlessen goed geoefend en hadden zin in de wedstrijd.