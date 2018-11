Milan Kras mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was de 12-jarige Milan Kras, die woont in de Dr. Weversstraat 24, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen MVV. Zijn ouders zijn René en Kim Kras en z’n zus heet Kaylee. In het Kras-stadion was zijn vader René present en zijn bap Herman Kras en opa Cor Regelink. Het toeval wil dat Cor Regelink bloemen en planten bezorgt van Ron Bloemenweelde en ook bij elke thuiswedstrijd van FC Volendam de bos bloemen afgeeft voor de huldiging van de ‘Man of the Match’.