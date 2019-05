Nieuw kunstgras op het Cruyff Court

Van maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei kan niet gevoetbald worden op het Cruyff Court in het Boelenspark. Er wordt namelijk een nieuwe kunstgrasmat op het veld aangelegd. Woensdagmiddag schoot het werk al aardig op.

De nieuwe mat was reeds gelegd alleen de belijning moest nog aangebracht worden. Komend weekend kan er weer op het veldje gevoetbald worden. Op een later tijdstip zal het vernieuwde court, waar veel gebruik van wordt gemaakt, weer feestelijk in gebruik genomen worden.