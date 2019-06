Nieuw kunstgras op hoofdveld RKAV

Afgelopen weekend kon er niet gevoetbald worden op het hoofdveld van de RKAV Volendam. Zaterdag-1 moest voor de nacompetitiewedstrijd uitwijken naar veld-2 en op zondag Eerste Pinksterdag kon er niet gevoetbald worden voor de RKAV-kantine tijdens het KAJ/Kees Rembrandt Toernooi.

De tien ploegen moesten op de andere velden een balletje trappen. De kunstgrasmat is vorige week van het hoofdveld gehaald, want die was na enkele jaren zeer intensief gebruik, “volledig op”. Het oude kunstgrastapijt is door de aannemer meteen opgerold en afgevoerd.

Graag hadden best wel veel mensen een stuk kunstgrasveld van de rollen afgeknipt voor in de tuin of op het achtererf. Dat was echter niet mogelijk, want het oude veld is na het verwijderen meteen afgevoerd en vernietigd. In de komende weken zal het nieuwe kunstgrasveld aangelegd worden.