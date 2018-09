Opening nieuwe praktijk Fysioteam Toekomst

Zaterdag was de officiële opening van de nieuwe praktijk van Fysioteam Toekomst aan de Schoolstraat 5 (achter Univé), maar al sinds 1 september is het jonge frisse team van vier therapeuten actief. Sharon Schilder, Irene Sier, Ruben Konijn en Richard de Bruijn waren al vele jaren als zzp’ers actief in Volendam, en waren eigenlijk klaar voor de volgende stap.

De krachten zijn gebundeld en zo is er een jong fris team met de drive om vernieuwingen toe te passen ontstaan. Het pand aan de Schoolstraat kwam op hun pad, is verbouwd en in de fraaie en ruime praktijk hebben zij de beschikking over 5 behandelkamers, op de grote zolder een oefenruimte en een sport-/oefenzaal. Voor het maken van een afspraak of voor informatie over Fysioteam Toekomst kan men bellen naar 0299-201145 of 06-18871192, Whatsapp of de website bezoeken: www.fysioteamtoekomst.nl