Rabobank Penalty Bokaal

Op vrijdag 14 september vond de finale van de Rabobank Penalty Bokaal plaats in de rust van de wedstrijd FC Volendam-Top Oss. De Rabobank Penalty Bokaal is een samenwerking tussen FC Volendam en Rabobank Waterland en Omstreken. Foto: Fred Rotgans

Rabobank is al jaren de hoofdsponsor van de Kidsclub van FC Volendam. Vorig jaar waren er 16 winnaars, deze 16 winnaars kwamen nu bij elkaar om te strijden om het kampioenschap. Helaas had 1 winnaar een gebroken voet en er was 1 iemand verhinderd, dus de strijd ging tussen 14 personen. De winnaars zijn bekend! De prijsuitreiking werd gedaan door niemand minder dan Monique Smit!

Op de derde plaats is geëindigd Damian Prijs (gewonnen met slapen op de Middenstip). Op de tweede plaats Sam Hoencamp (van RKAV Volendam). De eerste plaats was voor Ilse Cramer (van SV Graftdijk).