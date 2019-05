Ruim duizend deelnemers aan de Zuiderzeewandeltocht

Tevreden gezichten waren er zaterdag en zondag te zien bij de bestuursleden en vrijwilligers van wandelvereniging ’n Loopie. Op beide dagen werd voor de 17e keer de Zuiderzeewandeltocht gehouden. Vorig jaar viel de deelname tegen met ruim 700 wandelaars. Mede door het regenachtige weer waren er toen beduidend minder wandelaars.

Afgelopen weekend was het super wandelweer. Op zaterdag schreven zich 497 wandelaars in en op zondag 510, zodat er in totaal 1007 deelnemers waren. ’n Loopie kreeg weer een gastvrij onthaal bij tafeltennisvereniging Victory ’55, want de kantine van “De Schemerpit” was de start- en finishplaats van de wandeltocht.

Mooie routes met afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 km konden gelopen worden door Waterland.