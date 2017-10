Samenwerking Adatum BV en FC Volendam

Vrijdagavond, voorafgaande aan de wedstrijd FC Volendam-De Graafschap, werd in de perskamer van het Kras Stadion een sponsorcontract ondertekend.

Arno Jolink en John Peter Murray plaatsten hun handtekening namens businessclublid Adatum B.V. onder het contract, in het bijzijn van Martijn Molleman en Klaas Schilder van FC Volendam.

Adatum B.V. zal bij FC Volendam de partner worden op het gebied van vaste telefonie (VoIP). Adatum ICT & Telecom is gevestigd in Zutphen.