Scholenschaaktoernooi gewonnen door de Piramide

Zondagmorgen was de laatste speeldag van het Scholenschaaktoernooi in PX. Voor de 32-ste keer werd dit georganiseerd door Henk Veerman en Jan Veerman (Kluit).

Op de laatste dag vielen de beslissingen pas in de slotpartijen. Om 12.45 uur kon Martijn Veerman, die de uitslagen in de computer verwerkte, de winnaars bekend maken. Bij de scholen werd de Piramide uit Edam eerste. Trots namen de leerlingen de bokaal in ontvangst. Hierna werden de bekers uitgereikt aan de eerste drie van de groepen 5, 6, 7 en 8. Veel ouders, broertjes en zussen waren in de bovenzaal van PX present om de finalepartijen te volgen. Henk, Jan en Martijn Veerman verdienen een compliment voor de uitstekende organisatie.