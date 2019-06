Schoolhandbaltoernooi weer gespeeld

Vorig jaar werd het bekende schoolhandbaltoernooi niet georganiseerd vanwege te weinig animo, maar dit jaar waren er weer negen scholen die 24 teams hadden afgevaardigd.

Het spel werd gespeeld met kleine teams ( vier spelers) en dus was er heel veel tempo in de 51 wedstrijden die zijn gespeeld.

Bij de groepen zes werd de Jozefschool 6B het eerste: deze prijs was bij de groepen vijf voor Spinmolen 5A en bij de groepen vier was Springplank 4A het sterkste. De sporitiveitsprijs was voor de Nicolaasschool.