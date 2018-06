Siem Steur sponsort twee doelen aan het Slobbeland

Slobbeland-beheerder Theo Kok (Keffer) is dolblij met de sponsoring van 2 stalen doelen door Siem Steur Staalconstructies. De oude doelen op het speelveld waren helemaal af. Hier gingen de jongens steeds in hangen en de netten waren totaal op.

Nu zijn er twee stalen doelen gemaakt, die een leven lang mee kunnen. Deze gift van Siem Steur Staalconstructies scheelt het Slobbeland-bestuur een fiks bedrag. De jeugd kan nu dus weer naar hartenlust voetballen op het veld met nieuwe doelen.

Verder is het entreepad van het Slobbeland met nieuwe dikke tegels bestraat, zodat de kijk er voor jaren vanaf is. Naast de kiosk zal het pad nieuw betegeld worden, want de oude tegels zitten vol scheuren.