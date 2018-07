Slaap jij straks op de middenstip van FC Volendam?

Slapen op de middenstip, midden in het Kras Stadion van FC Volendam. Het lijkt wel een droom, maar voor 24 kinderen wordt het werkelijkheid. Voor de vijfde keer op rij organiseren Rabobank Waterland en Omstreken en FC Volendam dit unieke evenement.

Slaap jij straks op de middenstip?

Deze zomer staat ‘Slapen op de Middenstip’ gepland op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. Wil jij samen met een vriendje of vriendinnetje en een van je ouders/verzorgers meelopen als player escorte, de wedstrijd FC Volendam – Jong AZ bekijken, slapen in een tent op de middenstip, ontbijten in een luxe skybox, een training krijgen van de spelers en trainers van FC Volendam, kortom: twee droomdagen beleven? Meld je aan en wie weet word je ingeloot!

De actie

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud en heb je een rekening bij Rabobank Waterland en Omstreken? Stuur dan snel je gegevens (naam, leeftijd, adres en telefoonnummer) naar communicatie.waterland@rabobank.nl. Je kunt je aanmelden tot en met 5 augustus. Op 9 augustus trekken twee spelers van FC Volendam de namen van 12 winnaars uit de pot die met een vriendje of vriendinnetje mogen slapen in het Kras Stadion. Benieuwd of jouw naam hier tussen zit? Kijk dan op 9 augustus op http://kidsclubfcvolendam.nl/.

Samen sporten toegankelijk maken

Rabobank Waterland en Omstreken en FC Volendam staan midden in de samenleving. Beide partijen stimuleren sporten en bewegen en maken dat toegankelijk voor iedereen. De jeugd heeft hun bijzondere aandacht: want hoe jonger je start met bewegen, hoe meer voordeel je daarvan kan pakken.