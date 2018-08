Sponsorcontract Spot ICT met FC Volendam

Vrijdagavond werd in de perskamer van het Kras-stadion een 5-jarig sponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam en Spot ICT. Het bedrijf uit Purmerend is bij FC Volendam lid van de businessclub.

Marco Rietdijk ondertekende namens Spot ICT de overeenkomst en Martijn Molleman zette voor FC Volendam zijn handtekening onder het meerjarige sponsorcontract. Na de ondertekening werd door Klaas Schilder aan Marco Rietdijk een ingelijst certificaat van de overeenkomst overhandigd. Spot ICT is een full service ICT-organisatie met vestigingen in Purmerend en Ochten. Spot is specialist op het gebied van Office 365 en Cloud Oplossingen en behoort tot één van de weinige Microsoft Cloud Accelerate en Microsoft Cloud Gold Partners van Nederland.