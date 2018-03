Sportinstuiven gingen van start in Sporthal Opperdam

Door Sport-Koepel worden ook in deze Voorjaarsvakantie weer als gewaardeerde activiteiten de Sportinstuiven opgezet in alle drie de kernen van onze gemeente.

Op maandag en dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur vonden de Sportinstuiven plaats in sporthal Opperdam. Terwijl het buiten winters weer met een koude oostenwind was, kon de jeugd zich in de verwarmde hal lekker sportief vermaken met allerlei sportieve spellen en activiteiten. Bij de entree werden de kinderen verwelkomd door maatschappelijke stagelopers van de Sport-Koepel, die ook in de hal zelf een oogje in het zeil hielden. Enkele nieuwe attracties zijn erbij gekomen, zoals een nieuw luchtspringkasteel en Japanse pakken kunnen aangetrokken worden voor het sumoworstelen. Voetbal en tafeltennis kon gespeeld worden. Drie racefietsen stonden er op rollers, grote kinderspelen, een tekenhoek, badminton, basketbal, etc.