Stam Caravans nieuwe sponsor FC Volendam

Vrijdagavond, voorafgaande aan de wedstrijd FC Volendam-FC Twente, werd in de perskamer een sponsorcontract ondertekend tussen Stam Caravans en FC Volendam. Jan Stam plaatste zijn handtekening onder de verbintenis die tot het einde van het seizoen loopt.

Hierbij waren zijn vrouw Hendrien en zoons Bart-Jan, Jan en Maarten aanwezig en namens FC Volendam ondertekende Martijn Molleman het contract. Het bedrijf uit Dreumel dat caravans levert in het luxere segment adverteert op de LED-boarding in het Kras-stadion. Jan Stam lichtte toe dat er tussen Stam Caravans en FC Volendam altijd al een warme band was en dit heeft geleid tot deze sponsoring.