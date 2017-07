Steur Makelaars Fietsweek van start gegaan

Maandagavond om 18.30 uur ging de Steur Makelaars Fietsweek van start bij de Singel. De Avondfietsvierdaagse wordt nu gezamenlijk door Toerclub Volendam, Stichting Avondfietsvierdaagse Edam en de Sport-Koepel georganiseerd. Er is nu nog één Fietsvierdaagse.

Vooraf hadden zich 200 sportievelingen ingeschreven. Maandag kwamen er nog 170 fietsers aan de start. Men kan deelnemen aan verschillende afstanden (20, 30 of 50 km) met fraaie routes die uitgezet zijn in de regio Waterland.

Woensdagmiddag is er voor de jeugd een route van 5,5 km met begeleiding en de start is om 13.30 uur. Mede omdat er mooi weer voorspeld is, belooft de Steur Fietsweek een topper te worden.