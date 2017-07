Steur Makelaars Zwemvierdaagse van start gegaan

Maandag om 18.00 uur gaf Kees Tuijp het startschot van de Steur Makelaars Zwemvierdaagse. De organisatie van dit grote zwem-evenement is al vele jaren in goede handen bij Ed-Vo. Mede door het mooie weer maandag was het lekker druk bij de inschrijfkraam.

Honderden sportievelingen gingen van start om 4 avonden lang de tien baantjes te zwemmen. Op het terrein van De Waterdam zijn weer vele kramen geplaatst waar de deelnemers aan diverse spelletjes kunnen deelnemen. Natuurlijk ontbreekt de poffertjes- en popcornkraam niet.

Tot vrijdag is zwembad De Waterdam in de ban van de Steur Makelaars Zwem4daagse en op de slotavond vrijdag a.s. worden er mooie prijzen verloot op de startnummers en krijgen de deelnemers hun medailles.