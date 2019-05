Strop voor “Victory ‘55” door verrotte ondervloer

Zaterdag waren een vijftiental leden van tafeltennisvereniging “Victory ‘55” keihard aan het werk in de speelzaal van het clubhome “De Schemerpit”. De ondervloer, inclusief de steunbalken, bleken totaal verrot te zijn.

Doordat de ventilatie onder de grond niet goed functioneerde, is het verrottingsproces ontstaan. Vijf jaar geleden vond een grondige renovatie plaats van “De Schemerpit” en op 31 augustus 2014 kon het prachtige clubhuis weer geopend worden. En nu is er deze megastrop voor de vereniging.

Gelukkig was de nieuwe toplaag van de speelvloer niet aangetast. Deze is in delen eruit gehaald en in tact gebleven. Maar de verrotte ondervloer zal vernieuwd moeten worden, want zonder speelzaal kan de tafeltennisvereniging niet bestaan. Het betekent een strop van minstens 20.000 euro voor “Victory ‘55”.