Tom Zwarthoed mascotte van FC Volendam

De 8-jarige Tom Zwarthoed, die woont op het Dukaton 41, was afgelopen zondag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Ook zijn ouders Jolanda en Hans Zwarthoed en broertje Lau waren in de stadion present. Samen met de wisselspelers trapte Tom een balletje mee. Met arbiter Martens liep hij mee het veld op waarna de wedstrijdbal werd opgepakt en daarna werd de toss door Tom Zwarthoed gedaan.

Het werd voor de familie Zwarthoed een mooie voetbalmiddag, vooral omdat FC Volendam 10 minuten voor tijd de winnende treffer scoorde. Na afloop huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Marco Tol die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. Tom Zwarthoed voetbalt bij de RKAV in het team JOB-9.