Ton Koning winnaar van de Dijk tot Damloop

Dinsdagavond vond voor de elfde keer de Dijk tot Damloop plaats. De organisatie was in handen van AV Edam en men kon aan drie afstanden deelnemen. De jeugdloop over 1.500 meter, de trimloop van 5 km en de wedstrijd/trimloop over 10 kilometer.

De 5 km startte voor Bar De Molen en de 10 km-loop bij het Marinapark. Een paar honderd lopers namen aan deze wedstrijd deel. Ook waren er vijf ploegen, namelijk van Abma Schreurs, Gympact, KIVO, Triple A en KBK Bouw die een onderlinge competitie hielden.

Met grote overmacht werd Ton Koning de winnaar van de 10 km-loop. Op de Haven in Volendam en over de Zeedijk liep hij al vooraan. De finish was op de Dam in Edam, waar medailles werden uitgedeeld.