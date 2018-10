Twee sponsorcontracten met FC Volendam

In de perskamer van het Kras-stadion werden vrijdag twee sponsorcontracten ondertekend met FC Volendam. In het bijzijn van Jack Tuyp en Martijn Molleman plaatsten Hans en Els Braas, van Braas Dakbedekking B.V. uit Hoorn, hun handtekening onder een éénjarige verbintenis. Al 3 jaar heeft dit dakdekkersbedrijf twee seats in de Rabo-Lounge in het voetbalstadion en dit contract werd nu verlengd.