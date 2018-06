Voetbalclinic voor het team Contaxus

Voor de ontspanning en teambuilding van de medewerk(st)ers van Contaxus Belastingadviseurs & Accountants, gevestigd aan de Julianaweg 192F in Volendam, was er woensdag een sportief gebeuren.

Onder leiding van Heini Otto vond er een voetbalclinic plaats op het kunstgrasveld in het Kras-stadion. Heini Otto (oud-speler van FC Amsterdam, FC Twente, het Engelse Middlesbrough en FC Den Haag, voormalig hoofdtrainer van HFC Haarlem en assistent- en jeugdtrainer van AFC Ajax) deed verschillende oefeningen met de bal voor, waarna de dames en heren van Contaxus, op deze zonovergoten middag, sportief in de weer konden. De voetbalclinic duurde een uur en daarna was er als afsluiting van de teambuildingdag een heerlijk diner in Paviljoen Smit Bokkum.