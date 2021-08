Volendam blijft op 1-1 steken bij Excelsior

In de voorbereiding oogde het behoorlijk stabiel en frivool, werd ook alles gewonnen, maar in de competitie kan FC Volendam die ‘voetbalkernwaarden’ nog niet uitstralen. In Kralingen liet Excelsior de bal vooral aan de ploeg van trainer Wim Jonk, maar die haalde heel weinig kansen en mogelijkheden uit dat balbezit. Dankzij een wonderschone volley van Robert Mühren, in de allerlaatste seconde voor rust, hield Volendam er één punt aan over: 1-1.

Door Eddy Veerman

Bij FC Volendam, wederom, gesteund door een flinke supportersschare, ontbrak Mike Eerdhuijzen. Hij was woensdagmorgen tijdens de training onwel geworden, ging met een ambulance naar het ziekenhuis en maakt het inmiddels goed.

In de eerste helft wachtte de thuisploeg FC Volendam op eigen helft op en wachtte op onnauwkeurigheid bij de tegenstander. Daarmee deed het de ploeg van Jonk al snel pijn. De kopbal van El Yaakoubi landde onbereikbaar voor doelman Barry Lauwers (Filip Stankovic was geschorst) op de paal, waarna de bal met meer geluk dan wijsheid via Brian Plat langs de voor Volendam goede kant van die paal caramboleerde.

Vanuit een corner noteerde Volendam het eerste gevaar. Damon Mirani kopte in, maar precies richting de plek waar de Rotterdamse doelman stond. Excelsior trok zich daarna weer massaal terug en vanuit die stilstaande situatie kwamen de bezoekers er niet doorheen, ook omdat verzuimd werd ballen tussen de linies durven in te spelen en spits Robert Mühren telkens ongebruikt bleef in het spel.

De mogelijkheden waren er wel, Denso Kasius en Joey Antonioli mochten aanleggen voor een schot, maar joegen de bal hoog over. Tegen het einde leek Volendam weer die dolende jeugdploeg waar gemakkelijk mee te sollen valt. Met de creatieve El Yaakoubi als aanjagende middenvelder liet Excelsior de bal van voet naar voet gaan en werd in de veertigste minuut gevaarlijk. In eerste instantie redde Lauwers voortreffelijk, maar hij kon de rebound van Dallinga niet onschadelijk maken: 1-0.

In de laatste aanval voor rust leek Volendam kansrijk via Calvin Twigt, maar die was ook niet doortastend. Met een slecht gevoel dreigden de oranjehemden zo de kleedkamer op te moeten zoeken, totdat Alex Plat uit die gesmoorde aanval een lobje bedacht richting twee vrijstaande medespelers, waarna Mühren alle frustraties in zijn volley legde: 1-1.

Na die beauty zou Plat niet meer terugkeren, Boy Deul verving hem na de pauze. Aan de spelopvatting van de thuisclub veranderde dat niets en ze oogstten er ook nog mee, want Azerkan kreeg in een tegenaanval de kans op 2-1, maar schoot de bal tegen de paal. Halverwege de tweede helft was er pas weer echte dreiging aan de andere kant, toen de ingevallen Inter Milaan-huurling Gaetano Oristanio uit de draai de verre hoek zocht. Van Gassel redde met de vingertoppen. In de laatste minuut pas veerde alles wat Volendam opnieuw even op, maar Van Gassel kreeg wederom zijn hand nog tegen een poging van Deul.